Безработный в Китае годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетом

В Китае произошёл очередной курьёзный инцидент. Безработный из города Чунцин годами взламывал телефонную будку, чтобы бесплатно выходить в интернет, смотреть фильмы и играть в игры. Об этом рассказало издание South China Morning Post.

Оператор China Telecom, обслуживающих данный телефонный автомат, собирается провести расследование со своей стороны. Безработный сумел превратить таксофон с сенсорным краном в собственный персональный компьютер и проводил ночи бесплатно зависая в интернете за просмотром фильмов и видеоиграми.

Видеоролик с мужчиной, просматривающим сайты с экрана таксофона, стал крайне популярным в китайских социальных сетях, что и побудило China Telecom разобраться в ситуации.

На видео показывается, как мужчина в чёрном худи с помощью похожего на отвёртку инструмента за несколько секунд взламывает таксофон. Судя по ловкости, с которой он обращается с отвёрткой, находчивый безработный раньше занимался ручным трудом. Он заявил на камеру, что у него нет мобильного телефона и таксофон он использует, чтобы читать романы и смотреть фильмы.