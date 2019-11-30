Безработным начали платить за постоянную съемку их жизни

Предполагается, что технологический прогресс в будущем может привести к росту безработицы, лишая людей средств для существования. Исследователями было предложено внедрить гарантированный базовый доход, однако в Японии решили переосмыслить эту концепцию и выяснить, готовы ли безработные выставить на продажу свою приватную жизнь.

Представители Plasma предложили безработным проводить круглосуточную трансляцию в квартире за 1830 долларов в месяц (117677 рублей), что в два раза больше суммы японского пособия по безработице. По условиям эксперимента, камеры должны быть установлены абсолютно везде, исключая ванну и туалет. На данный момент представители компании занимаются разработкой способов монетизации собранных материалов.