Наука и технологии
Сегодня в 08:29
Безрамочный Xiaomi Mi Band 6 засветился на «живых» фото за считанные часы до презентации
Стоит отметить, что теперь браслет выглядит идеально
Остались считанные часы до того, как Xiaomi проведёт масштабную онлайн-презентацию в честь выхода новых устройств. И вот, накануне мероприятия, в сети появились «живые» фото фитнес-браслета Mi Band 6. Он, судя по всему, всё же будет безрамочным, как и говорилось в предыдущих утечках.
Стоит отметить, что источник данного «слива» находится в Китае. Именно в местной соцсети Weibo появилась публикация, к которой прикрепили фото аксессуара. По нему же можно заметить, что теперь на главном экране Mi Band можно будет разместить не только информацию о времени и шагах, но также и о сердцебиении.
Напомним, что ранее инсайдеры сообщали о том, что устройство будет иметь встроенные датчики NFC, GPS и SpO2. При этом цена новинки, вероятнее всего, будет не сильно отличаться от цены Mi Band 5, т.е. находиться на уровне 20-30 долларов.