Безрамочный Xiaomi Mi Band 6 засветился на «живых» фото за считанные часы до презентации

Стоит отметить, что источник данного «слива» находится в Китае. Именно в местной соцсети Weibo появилась публикация, к которой прикрепили фото аксессуара. По нему же можно заметить, что теперь на главном экране Mi Band можно будет разместить не только информацию о времени и шагах, но также и о сердцебиении.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали о том, что устройство будет иметь встроенные датчики NFC, GPS и SpO2. При этом цена новинки, вероятнее всего, будет не сильно отличаться от цены Mi Band 5, т.е. находиться на уровне 20-30 долларов.