Bharti Airtel и IBM расширят облачные сервисы в Индии

Согласно заявлению компаний, пользователи Airtel Cloud смогут использовать решения IBM, включая серверы, готовые к работе с искусственным интеллектом. Эти сервисы будут доступны клиентам из банковского, медицинского, государственного и других регулируемых секторов.

В рамках сотрудничества IBM и Airtel создадут два новых многозональных региона в Мумбаи и Ченнаи. Такая архитектура распределяет данные по разным географическим зонам, что помогает обеспечивать их защиту и бесперебойную работу систем даже при технических сбоях в отдельных регионах.