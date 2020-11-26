Билайн бесплатно раздаст минуты и гигабайты интернет-трафика

Так, любой абонент-билайн, являющийся физическим лицом и использующий предоплатную систему расчетов, может получить соответствующие бонусы в мобильном приложении “Мой Билайн”, сообщается на сайте компании. При этом предложены минуты и гигабайты будут автоматически, основываясь на истории использования услуг связи в случае каждого отдельного абонента.

Отметим, что бонусы будут действовать в течение трех месяцев с момента подключения, а срок проведения акции укладывается в период с 24 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.