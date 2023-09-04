«Билайн» купил компанию, сохраняющую популярные видео

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком», известный как «Билайн», приобрёл 95% акций компании CDN-Video, которая специализируется на технологии кеширования контента для улучшения его загрузки. Эта сделка была подтверждена данными из ЕГРЮЛ и базы «Контур — Фокус». Технология CDN позволяет ускорить загрузку тяжёлого контента, такого как видео на YouTube и RuTube, распространяя его на промежуточных серверах между пользователем и исходным сервером.

CDN-Video была основана в 2010 году и до недавнего времени принадлежала китайскому провайдеру CDN Wangsu, который владел 88% акций. Теперь «Вымпелком» стал главным владельцем с 95% акций, оставив только 5% акций гендиректору компании CDN-Video, Ярославу Городецкому. В 2022 году компания CDN-Video заработала 501 миллион рублей с чистой прибылью в 21,3 миллиона рублей и имеет 75 технических специалистов.

Рынок CDN в России оценивается аналитическим агентством «Рустелеком» в 2,5 миллиарда рублей на 2022 год. Лидером этого рынка является Ngenix, а CDN-Video занимает второе место. Ожидается, что спрос на услуги CDN может увеличиться в случае блокировки YouTube в России, что подтверждает интерес к национальному CDN для поддержки отечественных интернет-площадок.