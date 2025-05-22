Билайн начнёт автоматически перенаправлять подозрительные звонки в службу безопасности банка

Билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис, который помогает быстрее бороться с мошенничеством. Теперь, если клиенту нужна помощь банка во время звонка в службу поддержки Билайна, оператор сразу переводит его в банк. Это избавляет от необходимости перезванивать и заново объяснять ситуацию.

Такое объединение ускоряет реакцию на подозрительные действия и снижает риск финансовых потерь. Службы поддержки обеих компаний работают круглосуточно и готовы быстро сработать, даже если мошенники получили доступ к SMS-кодам клиента. Если клиент случайно передал коды посторонним, его оперативно перенаправят в Альфа-банк, чтобы предотвратить обман.

По словам директора по антифроду Билайна Петра Алферова, в начале 2025 года их служба получила более 33 тысяч обращений, из которых почти 5 тысяч касались взлома банковских аккаунтов. Теперь вместо двух звонков клиент получает помощь сразу и быстро. Руководитель дирекции по борьбе с кибермошенничеством Альфа-банка Евгений Винокуров отметил, что борьба с телефонным мошенничеством требует совместных усилий компаний и что их проект с Билайном — важный шаг в этом направлении.