Билайн начнёт переходить на российское 4G уже в 2023 году

Это сделает компанию первым оператором мобильной связи, который применит такую технологию. Осенью Билайн начнёт устанавливать базовые станции отечественного производства: сначала в сельской местности и для покрытия автодорог.

Тестирование работоспособности оборудования пройдёт в реальных условиях в Ленинградской или Нижегородской областях, включая создание нагрузочного трафика и аварийных ситуаций.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, российские базовые станции 4G планировалось запустить в серийное производство к 2023 году. На данный момент компании-производители готовы принимать заказы на оборудование LTE для покрытия населённых пунктов.

Отметим, что одновременно с этим Сколтех и Научно-исследовательский институт радио работают над разработкой оборудования связи следующего поколения — 6G. Для этого было запрошено финансирование в размере 30 млрд рублей.

По их планам, 6G-оборудование может быть создано уже к 2025 году.