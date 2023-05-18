Билайн «натренировали» ИИ искать проблемы в сетях

Система «Виртуальный эксперт по качеству», используемая в компании «Билайн», предсказывает возникновение проблем на сетях заранее и устраняет их ещё до обращения клиентов. Этот искусственный интеллект постоянно отслеживает состояние около 150 тысяч базовых станций по всей России и анализирует более 30 параметров сети. Он способен предсказать проблемы, опираясь на эти данные, чтобы минимизировать их влияние на качество работы сети.

Система «Виртуальный эксперт по качеству» значительно сократила нагрузку на технических специалистов, которые занимаются устранением проблем на сетях. Кроме того, она используется для контроля качества сети, управления абонентским трафиком и обнаружения аварий. Она также следит за стабильностью потребления услуг абонентами и при обнаружении серьезных сбоев проводит проверку на возможность аварии.

Команда экспертов по качеству в настоящее время анализирует все возникшие инциденты, чтобы определить причины деградации и улучшить модель системы. Это позволит в будущем автоматизировать процесс устранения неполадок максимально возможно.