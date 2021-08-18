Билайн обновил тарифы для выезжающих за рубеж

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Билайн обновил тарифы для выезжающих за рубежКомпания предлагает удобные пакеты для связи в роуминге
Российский оператор мобильной связи «Билайн» объявил о запуске пакетов для связи за границей. В пакетных предложениях предусмотрены SMS и минуты для связи в роуминге, а также гигабайты мобильного интернета. Некоторые пакеты состоят только из мобильного интернета.
По словам вице-президента компании Светланы Кирсановой, такое предложение позволяет избежать неприятных ситуаций со связью, в частности, внезапных списаний средств. С помощью этих пакетов можно учесть все расходы на связь в роуминге.
Пакеты можно приобрести как в России, так и за рубежом. Но если поездка отменилась, все средства за пакет будут возвращены на личный баланс.