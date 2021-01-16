Наука и технологии
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Билайн оштрафовали на 1 млн рублей за рекламные смс
Об этом сообщило московское управление ФАС
Российского оператора Билайн оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение Закона о рекламе по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. О том, что компания распространяла рекламные сообщения без согласия абонентов сообщается на официальном сайте московского управления Федеральной антимонопольной службы.
По данным, опубликованным московским управлением ФАС, компанию ПАО "Вымпелком", которая оказывает услуги под брендом Билайн, и ранее штрафовали по постановлениям других территориальных управлений ФАС России. Тогда оператор выплатил более 3 млн рублей.
Сейчас же, учитывая, что Билайн часто пренебрегает требованиями законодательства о рекламе и за факты распространения рекламы без согласия абонента, оператору было вынесено максимальное административное наказание - штраф в размере 1 млн рублей.