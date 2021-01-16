Билайн оштрафовали на 1 млн рублей за рекламные смс

По данным, опубликованным московским управлением ФАС, компанию ПАО "Вымпелком", которая оказывает услуги под брендом Билайн, и ранее штрафовали по постановлениям других территориальных управлений ФАС России. Тогда оператор выплатил более 3 млн рублей.

Сейчас же, учитывая, что Билайн часто пренебрегает требованиями законодательства о рекламе и за факты распространения рекламы без согласия абонента, оператору было вынесено максимальное административное наказание - штраф в размере 1 млн рублей.