«Билайн» оснастил более 70 тысяч самокатов «Яндекса» связью

В более чем 70 000 самокатах «Яндекса» теперь можно найти сим-карты от «Билайн». Этот партнёрский проект российских компаний значительно расширился за последние два года, увеличив объем поставок сим-карт с 15 000 до 50 000. Теперь он действует в нескольких российских городах и даже в Алматы, Казахстан.

Эти сим-карты, предоставленные «Билайн бизнес», встраиваются в специальные слоты в самокатах. Это позволяет самокатам передавать данные через интернет вещей (IoT). Они отвечают за учёт времени аренды, точное местоположение самоката и его техническое состояние, такое как уровень заряда батареи.

Синхронизация информации между самокатами, «Билайном» и системами «Яндекса» происходит очень быстро — за 500 миллисекунд. Эта связь позволяет оптимизировать работу приложения, улучшить скорость аренды и в целом, сделать опыт использования самокатов более удобным для пользователей.