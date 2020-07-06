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Билайн подарит своим клиентам доступ к платной подписке YouTube Premium на 4 месяца
Сроки проведения акции ограничены
Билайн официально объявила о том, что компания подарит своим клиентам доступ к платной подписке YouTube Premium на 4 месяца.
Стоит отметить, что услуга станет доступна лишь после ручной активации, а после окончания пробного периода длинной в 4 месяца за подписку придется платить по 199 рублей в месяц. Что же до того, какие именно платные услуги входят в YouTube Premium, то в их числе можно отметить отсутствие рекламы как в мобильном приложении, так и на сайте, а также премиум-подписку на музыкальный сервис YouTube Music, который пришел на смену Google Play Music.
Для того, чтобы подписка стала активной, необходимо перейти на официальный сайт Билайн и уже там активировать YouTube Premium. Сроки проведения акции с 1 июля 2020 г по 31 декабря 2020 г.