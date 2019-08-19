Билайн показал «наступившее» будущее с дронами и 5G

Оператор «Билайн» и студия LAM Production представили на Youtube видеоролик о будущем, которое «уже наступило».

Видео рассказывает о внедряющихся сейчас технологиях: для доставки рабочей корреспонденции герои используют дронов. Сюжет видеоролика рассказывает лирическую историю знакомства молодой девушки и парня. Герои работают в обычных московских офисах. В недалеком будущем компании используют дронов для быстрой пересылки рабочих документов.

В одной из таких посылок героиня ролика обнаруживает любовное послание. Вскоре письма становятся регулярным, и между героями завязывается романтическая переписка. Но внезапно она резко прекращается, и героиня встречает своего тайного поклонника.

Исполнительный вице-президент и региональный директор московского региона «Билайн» Алексей Левченко пояснил: «В Москве уже сейчас активно интегрируются передовые технологические разработки. Например, Билайн в рамках программы «Суперсити» активно модернизирует сеть в Москве и на сегодняшний день уже 91% сети в Москве - 5G-ready. Этот стандарт сотовой связи – фундаментальная основа для масштабного распространения беспилотных технологий. Поэтому развитая сеть дронов – вопрос времени».