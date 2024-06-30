Билайн покрыл всю Россию 4G-связью

Билайн, запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах России, сообщает оператор. VoLTE позволяет передавать голос по сетям 4G, обеспечивая высокое качество звонков. Сейчас 46% всего голосового трафика оператора приходится на VoLTE, и более 85% 4G-устройств поддерживают эту технологию. Почти 78% абонентов, у которых доступна эта функция, активно её используют.

Лидером по доле VoLTE в голосовом трафике стала Москва (61%), на втором месте Элиста (54%), а на третьем — Санкт-Петербург (53%). Впервые VoLTE была внедрена в сеть Билайн в августе 2015 года, и с тех пор количество пользователей неуклонно растёт. По словам Валерия Шоржина, заместителя генерального директора Билайн, VoLTE значительно повышает удобство общения, позволяя одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом.

VoLTE обеспечивает высокое качество голосовых вызовов, создавая «эффект присутствия» с чётким и ясным звуком. Соединение происходит быстрее — за 1-2 секунды, если оба абонента включили услугу. Также можно продолжать пользоваться мобильным интернетом во время звонка. Стоимость звонков и SMS по VoLTE такая же, как по домашнему тарифу абонента.