Наука и технологии
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Билайн представил новый среднеценовой тариф СуперСИТИ
С безлимитным доступом к мессенджерам и соцсетям
Билайн, на радость многим своим абонентам, решил обновить свою тарифную линейку. Так, мобильный оператор представил новый среднеценовой тариф СуперСИТИ, стоимость которого составляет всего 550 рублей в месяц.
За эту цену клиенты оператора получат 25 ГБ мобильного интернет-трафика, 500 минут разговоров с абонентами абсолютно любого оператора и региона России, а также 300 SMS-сообщений. Также абоненты, подключившиеся к данному тарифу, получат доступ к безлимитному нетарифицируемому общению в мессенджерах и социальных сетях. При этом владельцы смартфонов с eSIM могут порадоваться отдельно, так как СуперСИТИ можно подключить и данным новомодным методом.
Отметим, что как это принято у Билайн, в тариф входит и телевидение: 20 телеканалов доступны как в мобильном приложении оператора, так и на компьютере. Также есть доступ и через приложение для Smart TV.