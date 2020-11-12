Билайн представил новый среднеценовой тариф СуперСИТИ

За эту цену клиенты оператора получат 25 ГБ мобильного интернет-трафика, 500 минут разговоров с абонентами абсолютно любого оператора и региона России, а также 300 SMS-сообщений. Также абоненты, подключившиеся к данному тарифу, получат доступ к безлимитному нетарифицируемому общению в мессенджерах и социальных сетях. При этом владельцы смартфонов с eSIM могут порадоваться отдельно, так как СуперСИТИ можно подключить и данным новомодным методом.

Отметим, что как это принято у Билайн, в тариф входит и телевидение: 20 телеканалов доступны как в мобильном приложении оператора, так и на компьютере. Также есть доступ и через приложение для Smart TV.