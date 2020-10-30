Билайн признался в недовольстве абонентов качеством связи

Так, в документе отмечается “критическое восприятие качества сети и сервиса” со стороны абонентов. При этом в компании все же подметили, что за третий квартал был отмечен определенный “рост удовлетворенности абонентов прозрачностью списаний”. Билайн также пообещала инвесторам улучшить в первом полугодии 2021 года качество связи, а также увеличить количество абонентов и выручки.

В отчете также говорится о том, что сервисная выручка в мобильном сегменте снизилась на 10% год к году. Это, по мнению специалистов компании, связано с сокращением выручки от международного роуминга на 68% и это не удивительно, ведь в период пандемии очень долгое время гражданам России в принципе было запрещено покидать Россию.