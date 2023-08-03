«Билайн» рассказал о снижении числа жертв телефонных мошенников на четверть

Количество клиентов оператора связи «Билайн», которые стали жертвами телефонных мошенников, за последний год снизилось на 26%, благодаря новой антифрод-системе, разработанной в компании. Эта система позволяет проверять номер входящего звонка и использовать облачные технологии для связи с Роскомнадзором и его «Единой платформой верификации вызовов».

В настоящее время уже 26 операторов используют эту облачную верификацию вызовов от «Билайн», и ещё более 100 операторов находятся в процессе подключения. Согласно данным компании, в среднем мошенническая атака на клиента длится около трёх минут, и за это время мошенники предпринимают около пяти попыток дозвониться до потенциальной жертвы.

Более половины всех мошеннических звонков сегодня происходят в мессенджерах. Поэтому сейчас ведутся исследования для разработки различных методов защиты абонентов и предупреждения их о возможных действиях мошенников. Компания «Билайн» сосредотачивает свои усилия на выявлении абонентов, которые становятся жертвами телефонных мошенников, и стремится не только блокировать вредоносные звонки, но и общаться с клиентами, чтобы повысить их бдительность во время атаки. Основная цель — защитить клиентов от финансовых потерь и уменьшить количество жертв мошенничества до минимума, как рассказал Петр Алферов, директор по управлению фродом в ПАО «Вымпелком».