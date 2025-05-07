Билайн разработает инфраструктуру для запуска ИИ внутри компаний

«Билайн» совместно с российским производителем серверного оборудования OpenYard разрабатывает новое решение для использования искусственного интеллекта. Компания намерена разместить серверы в своих дата-центрах и предоставлять доступ корпоративным клиентам по модели аренды. Представители «Билайна» считают, что услуга будет востребована в банках, ИТ-компаниях и на предприятиях, которые активно используют ИИ для аналитики, автоматизации и цифрового контроля.

Антон Рубенчик, замгендиректора «Вымпелкома», рассказал, что оператор разрабатывает программное обеспечение, которое станет частью комплексного решения для инференса — этапа применения обученных ИИ-моделей. Это позволит клиентам запускать ИИ-проекты на оборудовании с более низкими требованиями к вычислительной мощности, чем на этапе обучения. Эксперты отметили, что аренда серверов с GPU пользуется спросом, но стоимость подобных ресурсов остаётся высокой, поэтому важно предложить сбалансированное по цене решение.

На рынке производства серверного оборудования для инференса уже работают «Сбер», «Яндекс» и другие компании, но их решения пока зависят от импортных компонентов. OpenYard подтвердил, что ведёт переговоры с «Билайном» и другими операторами связи. В долгосрочной перспективе рост вычислительных мощностей российских дата-центров может потребовать инвестиций в размере до $2 млрд, а услуга аренды серверов способна стать ключевым инструментом цифровой трансформации бизнеса.