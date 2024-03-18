Билайн разработал ИИ, который поможет развивать сотовые сети

Билайн, представил новый программный продукт «Интеллектуальный планировщик», который значительно ускорил процесс подготовки планов развития сотовой связи. Этот комплекс автоматически выявляет проблемные зоны в сети и создаёт адресные планы развития, учитывая множество факторов, таких как объем и покрытие. «Интеллектуальный планировщик» использует данные из различных источников, чтобы оптимизировать работу сети, учитывая даже транспортные потоки и миграцию населения.

Основанный на искусственном интеллекте, этот программный комплекс постоянно обучается и улучшает свои алгоритмы, чтобы эффективно управлять сетью. Он анализирует огромное количество параметров и строит прогнозы для улучшения скорости передачи данных. Благодаря этой технологии, компании удалось улучшить качество сигнала мобильного интернета на 25%.

Кроме того, «Интеллектуальный планировщик» обеспечивает точное планирование сети, используя обезличенные данные с мобильных терминалов для создания «тепловых карт». Это позволяет определить оптимальное расположение новых базовых станций. Также комплекс совместим с различным оборудованием, что обеспечивает гибкую настройку системы под разные условия.