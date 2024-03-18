Билайн разработал ИИ, который поможет развивать сотовые сети

Билайн разработал ИИ, который поможет развивать сотовые сетиИскусственный интеллект займётся анализом проблемных зон
Билайн, представил новый программный продукт «Интеллектуальный планировщик», который значительно ускорил процесс подготовки планов развития сотовой связи. Этот комплекс автоматически выявляет проблемные зоны в сети и создаёт адресные планы развития, учитывая множество факторов, таких как объем и покрытие. «Интеллектуальный планировщик» использует данные из различных источников, чтобы оптимизировать работу сети, учитывая даже транспортные потоки и миграцию населения.
Основанный на искусственном интеллекте, этот программный комплекс постоянно обучается и улучшает свои алгоритмы, чтобы эффективно управлять сетью. Он анализирует огромное количество параметров и строит прогнозы для улучшения скорости передачи данных. Благодаря этой технологии, компании удалось улучшить качество сигнала мобильного интернета на 25%.
Кроме того, «Интеллектуальный планировщик» обеспечивает точное планирование сети, используя обезличенные данные с мобильных терминалов для создания «тепловых карт». Это позволяет определить оптимальное расположение новых базовых станций. Также комплекс совместим с различным оборудованием, что обеспечивает гибкую настройку системы под разные условия.