Билайн разработал нейросеть для борьбы с замусориванием дворов

Нейросеть умеет следить за «статусностью» ситуации с мусором в конкретном дворе и оценивает замусоренность по трём базовым критериям: наличие мусорного контейнера на специально отведённой площадке для утилизации ТКО (мусора), степень наполненности контейнера и наличие мусора вне контейнера.

Система присваивает ситуации с мусором соответствующий статус — «чисто-грязно». За ситуацией с мусором нейросеть следит через камеры наблюдения, установленные во дворах. Настроить можно необходимую периодичность съёмки.

Если ситуация оценивается как «грязная», нейросеть сразу сообщает о происходящем с мусором управляющей компании, оператору, занимающемуся вывозом мусора, или или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе.