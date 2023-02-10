Наука и технологии
16:08, 10 февраля 2023
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Билайн разработал нейросеть для борьбы с замусориванием дворов

Система следит за ситуацией с мусором через камеры наблюбдения

Российский мобильный оператор Билайн рассказал о запущенном в Московской и Ленинградской областях пилотном проекте по применению нейросети для контроля чистоты придомовых территорий от мусора.

Билайн разработал нейросеть для борьбы с замусориванием дворов

Фото: Kartinkin.net

Нейросеть умеет следить за «статусностью» ситуации с мусором в конкретном дворе и оценивает замусоренность по трём базовым критериям: наличие мусорного контейнера на специально отведённой площадке для утилизации ТКО (мусора), степень наполненности контейнера и наличие мусора вне контейнера.

Система присваивает ситуации с мусором соответствующий статус — «чисто-грязно». За ситуацией с мусором нейросеть следит через камеры наблюдения, установленные во дворах. Настроить можно необходимую периодичность съёмки.

Если ситуация оценивается как «грязная», нейросеть сразу сообщает о происходящем с мусором управляющей компании, оператору, занимающемуся вывозом мусора, или или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе.

Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества «зайцев» в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан.

Константин Романов
Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна
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