Билайн разработал нейросеть для борьбы с замусориванием дворов

Билайн разработал нейросеть для борьбы с замусориванием дворовСистема следит за ситуацией с мусором через камеры наблюбдения
Российский мобильный оператор Билайн рассказал о запущенном в Московской и Ленинградской областях пилотном проекте по применению нейросети для контроля чистоты придомовых территорий от мусора.
Фото: Kartinkin.net
Нейросеть умеет следить за «статусностью» ситуации с мусором в конкретном дворе и оценивает замусоренность по трём базовым критериям: наличие мусорного контейнера на специально отведённой площадке для утилизации ТКО (мусора), степень наполненности контейнера и наличие мусора вне контейнера.
Система присваивает ситуации с мусором соответствующий статус — «чисто-грязно». За ситуацией с мусором нейросеть следит через камеры наблюдения, установленные во дворах. Настроить можно необходимую периодичность съёмки.
Если ситуация оценивается как «грязная», нейросеть сразу сообщает о происходящем с мусором управляющей компании, оператору, занимающемуся вывозом мусора, или или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе.
Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества «зайцев» в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан.