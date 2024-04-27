«Билайн» разработал ПО для расчёта углеродного следа офисного ПО

Компания «ВымпелКом» внедрила программное решение для оценки углеродного следа своих ИТ-приложений. Это позволяет разработчикам учитывать влияние приложений на окружающую среду. Данные расчётов основываются на энергопотреблении серверов с учётом выбросов парниковых газов.

Используемые коэффициенты эмиссий были определены специалистами по климатическим рискам. Мониторинг углеродного следа позволит компании разрабатывать меры для улучшения энергоэффективности и внедрения экологических решений. Разработчики уже имеют возможность прогнозировать углеродный след на основе усреднённых данных.

В ближайших планах — расширение моделей для мониторинга фактических данных и отслеживания динамики выбросов. Компания «ВымпелКом» активно работает над улучшением отчётности о выбросах парниковых газов и реализует проекты по сокращению углеродного следа.