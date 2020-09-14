Билайн разрешил добавлять "любимый номер" для бесплатных звонков

Что интересно, на момент написания материала мобильный оператор не ограничивает пользователей в количестве изменений номера, связь с которым будет бесплатной. Но есть и очень важный момент: доступна новая опция лишь в “Семейных” тарифах (стоимость которых в той же Москве начинается от 650 рублей в месяц). Также имеется возможность подключить “Дополнительный номер”, чтобы совершать звонки непосредственно с этого номера, а не делить бесплатные минуты со всей “семьей”. Подключить услугу можно пройдя по ссылке.