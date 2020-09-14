Билайн разрешил добавлять "любимый номер" для бесплатных звонков
Так, пользователю достаточно лишь выбрать определенный номер, который и будет выбран в качестве “любимого”. В случае, если был выбран абонент другого мобильного оператора, то Билайн предоставляет 1 000 бесплатных минут, которые можно расходовать в течение месяца — начиная с нового месяца, “счетчик” обнуляется. В случае же, если пользователь выбрал в качестве “любимого номера” клиента Билайна, то бесплатная связь становится и вовсе безлимитной.
Что интересно, на момент написания материала мобильный оператор не ограничивает пользователей в количестве изменений номера, связь с которым будет бесплатной. Но есть и очень важный момент: доступна новая опция лишь в “Семейных” тарифах (стоимость которых в той же Москве начинается от 650 рублей в месяц). Также имеется возможность подключить “Дополнительный номер”, чтобы совершать звонки непосредственно с этого номера, а не делить бесплатные минуты со всей “семьей”. Подключить услугу можно пройдя по ссылке.