Билайн разрешил использовать один номер на разных устройствах

Ранее данная технология была доступна только для устройств с поддержкой eSIM, и ее внедрение было ограничено регулирующими органами. Однако теперь услуга распространяется на ряд регионов России. Первые 30 дней использования будут бесплатными, после чего за нее потребуется платить 150 рублей в месяц. Сигнал о входящих звонках поступает на оба устройства, а текстовые сообщения остаются привязаны к основной SIM-карте. Оператор рассчитывает, что услуга заинтересует до миллиона абонентов.

По словам представителей других операторов свя, новый сервис может быть полезен в условиях роста популярности умных гаджетов. Ожидается, что к 2027 году подобные услуги могут привлечь около 3 млн пользователей, а число подключенных устройств достигнет 6 млн.

Однако эксперты предупреждают, что услуга может потенциально ослабить безопасность аутентификации по входящему звонку. Если злоумышленник завладеет устройством с дополнительной SIM-картой, он сможет получать важные звонки, предназначенные для владельца. Тем не менее, основные методы подтверждения, такие как коды в SMS и push-уведомления, остаются защищенными.