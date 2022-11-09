Билайн создал ИИ, предсказывающий болезни суставов

В качестве главной цели «площадки» было названо развитие медицинских технологий на основе искусственного интеллекта. Более того, уже сегодня Билайн объявил об успешном создании ИИ, способного помогать врачам в лечении людей.

Сообщается, что модель умеет предсказывать развитие патологий тазобедренного сустава. Работает это следующим образом: врач загружает в систему снимок МРТ, после чего ИИ выдаёт прогноз развития тех или иных заболеваний.

Это позволяет врачу быстрее подобрать методы лечения, а также профилактики.

По словам разработчиков, точность их модели составляет 80%. При этом девелоперы уже намерены создать «коробочное» решение для определения патологий по снимкам УЗИ, МРТ и КТ.