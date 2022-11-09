Билайн создал ИИ, предсказывающий болезни суставов

Билайн создал ИИ, предсказывающий болезни суставовТочность поражает
Российский мобильный оператор Билайн, совместно с учёными из Сеченовского университета, объявил о создании совместной цифровой лаборатории.
В качестве главной цели «площадки» было названо развитие медицинских технологий на основе искусственного интеллекта. Более того, уже сегодня Билайн объявил об успешном создании ИИ, способного помогать врачам в лечении людей.
Сообщается, что модель умеет предсказывать развитие патологий тазобедренного сустава. Работает это следующим образом: врач загружает в систему снимок МРТ, после чего ИИ выдаёт прогноз развития тех или иных заболеваний.
Это позволяет врачу быстрее подобрать методы лечения, а также профилактики.
По словам разработчиков, точность их модели составляет 80%. При этом девелоперы уже намерены создать «коробочное» решение для определения патологий по снимкам УЗИ, МРТ и КТ.