Билайн улучшил качество 4G-интернета в Московской области

Билайн завершил обширные обновления своей сети в Подмосковье. Они включали в себя переход от устаревшего UMTS 900 к современному LTE 900, а также установку оптических линий. Статистика показывает, что 99,5% трафика в Московской области осуществляется через 4G, а объем скачиваемой информации в этой сети вырос на 17% с прошлого года.

Голосовой трафик через 4G также увеличился на 12% за год и составляет более половины общего объёма. Длина оптоволоконных линий связи увеличилась на 550 километров, превысив 13 тысяч километров по всей Московской области к началу 2024 года. Директор ПАО «ВымпелКом» в Московском регионе, Олег Бирюков, отмечает, что сеть поддерживает высокую производительность даже во время повышенной нагрузки, когда жители Москвы покидают город для работы или отдыха.