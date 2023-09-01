Билайн улучшит связь в 31 регионе России до конца 2023 года

Билайн усиливает свою сеть, чтобы сделать мобильный интернет быстрее. Компания завершит обновление частотных диапазонов 1800 МГц и 2100 МГц в 31 регионе России к концу года. Это увеличит скорость мобильного интернета на треть в среднем по этим районам.

С этим обновлением расширится доступный диапазон для сети 4G LTE. В компании сравнивают эффект этой модернизации с расширением дорожной разметки. Вместо двух полос на дороге, пользователи получат трёхполосное шоссе, что означает более высокую скорость передачи данных для приложений и видеосвязи.

На данный момент работы по обновлению в диапазоне 2100 МГц уже завершены в нескольких городах, включая Орёл, Новосибирск и другие. В ближайшее время обновление будет завершено в ещё большем числе регионов, включая Калининград и Воронеж.

Что касается диапазона 1800 МГц, то уже произошёл рефарминг в некоторых городах, и этот процесс будет завершён в других регионах, таких как Архангельск, к концу года. Эти обновления помогут улучшить интернет-соединение и обеспечат более высокое качество видео и аудиосвязи для пользователей сети Билайн.