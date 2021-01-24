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Билайн урезал свою сеть 3G в пользу 4G
Благодаря чему выросла средняя и пиковая скорость мобильного интернета и
Российский мобильный оператор Билайн урезал свою сеть 3G в пользу 4G. Отмечается, что благодаря этому более чем на 30% выросла средняя скорость мобильного интернета, тогда как пиковая скорость достигла 350 Мбит/с.
Так, в рамках проекта по улучшению качества и доступности мобильного интернета в Москве, Билайн закончил перераспределение частотного диапазона 2100 из сети 3G в 4G. Осуществление этого проекта привело к тому, что эксплуатируемый частотный диапазон в сети LTE вырос с 30 до 45 МГц. В то же время, выросла средняя скорость мобильного интернета и пиковая скорость.
Известно, что Билайн, в рамках проекта, также развернул более 2300 новых базовых станций LTE 2100. Кроме того, чтобы обеспечить абонентов высоким качеством голосовой связи, компания реализовала более 800 новых базовых станций 3G.