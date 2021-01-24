Билайн урезал свою сеть 3G в пользу 4G

Так, в рамках проекта по улучшению качества и доступности мобильного интернета в Москве, Билайн закончил перераспределение частотного диапазона 2100 из сети 3G в 4G. Осуществление этого проекта привело к тому, что эксплуатируемый частотный диапазон в сети LTE вырос с 30 до 45 МГц. В то же время, выросла средняя скорость мобильного интернета и пиковая скорость.

Известно, что Билайн, в рамках проекта, также развернул более 2300 новых базовых станций LTE 2100. Кроме того, чтобы обеспечить абонентов высоким качеством голосовой связи, компания реализовала более 800 новых базовых станций 3G.