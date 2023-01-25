«Билайн» выяснил, как молодёжь пользуется мобильным интернетом

Выяснилось, что 75% молодых людей в возрасте 16-25 лет пользуются мобильным интернетом преимущественно дома для поиска различной информации, просмотра видео, сериалов и фильмов, а также для прослушивания музыки.

В транспорте 88% этой возрастной категории интернет нужен для прослушивания музыки. При этом только 52% ищут информацию в транспорте с помощью мобильного интернета.

За городом молодые люди 16-25 лет используют мобильный интернет для отдыха и развлечений. 73% респондентов пользуются им для прослушивания музыки, 69% для просмотра ленты в социальных сетях. Смотрят видео, сериалы и фильмы 57% опрошенных.