«Билайн» выяснил, как молодёжь пользуется мобильным интернетом

«Билайн» выяснил, как молодёжь пользуется мобильным интернетомБыл проведён опрос среди молодёжи 16-25 лет
«Билайн» выяснил, что молодёжь пользуется мобильным интернетом в основном для музыки, фильмов и поиска информации . Оператор Билайн провёл опрос среди 1208 владельцев смартфонов — абонентов билайн в возрасте 16-60 лет. Опрос проводился в нескольких городах России. В частности, была получена информация, как молодёжь студенческого возраста 16-25 лет пользуется мобильным интернетом.
Фото: Joinfo.com
Выяснилось, что 75% молодых людей в возрасте 16-25 лет пользуются мобильным интернетом преимущественно дома для поиска различной информации, просмотра видео, сериалов и фильмов, а также для прослушивания музыки.
В транспорте 88% этой возрастной категории интернет нужен для прослушивания музыки. При этом только 52% ищут информацию в транспорте с помощью мобильного интернета.
За городом молодые люди 16-25 лет используют мобильный интернет для отдыха и развлечений. 73% респондентов пользуются им для прослушивания музыки, 69% для просмотра ленты в социальных сетях. Смотрят видео, сериалы и фильмы 57% опрошенных.