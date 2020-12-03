Билайн закрыл для подключения тарифный план за 150 рублей

”С 1 декабря 2020 г. для подключений и переходов будет закрыт тарифный план “Социальный пакет”. С указанной даты тарифный план будет переименован в “Социальный пакет архив 12.2020”. Для существующих клиентов параметры закрываемого тарифного плана остаются без изменений”, - сообщается на официальном сайте Билайна.

В то же время, оператор сообщает, что ввиду потребностей разных групп абонентов, готовится к выпуску обновленного тарифа для людей, нуждающихся в социальной поддержке. Отмечается также и то, что грядущий тариф также будет доступным и предоставит абонентам “новые возможности для общения в новом мире цифровых технологий”.