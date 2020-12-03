Наука и технологии
Сегодня 12:06
Билайн закрыл для подключения тарифный план за 150 рублей
Речь о тарифе «Социальный пакет»
Билайн официально объявил о том, что с начала декабря подключиться к тарифному плану «Социальный пакет» станет невозможно. Напомним, что абонентская плата по этому тарифу составляла 150 рублей.
”С 1 декабря 2020 г. для подключений и переходов будет закрыт тарифный план “Социальный пакет”. С указанной даты тарифный план будет переименован в “Социальный пакет архив 12.2020”. Для существующих клиентов параметры закрываемого тарифного плана остаются без изменений”, - сообщается на официальном сайте Билайна.
В то же время, оператор сообщает, что ввиду потребностей разных групп абонентов, готовится к выпуску обновленного тарифа для людей, нуждающихся в социальной поддержке. Отмечается также и то, что грядущий тариф также будет доступным и предоставит абонентам “новые возможности для общения в новом мире цифровых технологий”.