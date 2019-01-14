«Билайн» закрывает провальный мессенджер Veon

Руководство холдинга Veon, в который входит оператор ВымпелКом, решила закрыть одноимённый мессенджер. Об этом рассказал Евгений Кражан в интервью украинскому изданию «Лига.нет».

Кражан выполняет роль директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке другой «дочки» Veon — оператора Киевстар. Ранее о грядущем закрытии мобильного приложения Veon сообщала голландская газета Telegraph.

Причиной закрытия Veon указывается осознание разработчиками того факта, что разные страны, в которых работают операторы группы, имеют разные потребности. С отказом от фирменного мессенджера входящие в состав Veon операторы сами смогут решать, какие приложения им использовать.