Билайн запустил новый тариф без абонентской платы

Таким образом, если пользователь купит 10 ГБ трафика, то он сможет расходовать его хоть месяц, хоть два, хоть полгода — приобретенные ГБ не сгорают по окончании месяца. То же касается и минут звонков, и СМС-сообщений. Так, например, если пользователь захочет приобрести 10 ГБ мобильного интернета, то ему придется заплатить 350 рублей, в то время как при покупке 50 ГБ у него попросят 550 рублей — выходит, что покупать сразу много гораздо выгоднее для клиента, чем брать по чуть-чуть.