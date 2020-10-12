Билайн запустил новый тариф без абонентской платы
Таким образом, если пользователь купит 10 ГБ трафика, то он сможет расходовать его хоть месяц, хоть два, хоть полгода — приобретенные ГБ не сгорают по окончании месяца. То же касается и минут звонков, и СМС-сообщений. Так, например, если пользователь захочет приобрести 10 ГБ мобильного интернета, то ему придется заплатить 350 рублей, в то время как при покупке 50 ГБ у него попросят 550 рублей — выходит, что покупать сразу много гораздо выгоднее для клиента, чем брать по чуть-чуть.
Также для всех желающих имеется возможность подключить/отключить безлимитные тарифы. Безлимитный доступ ко всему интернету обойдется в 30 рублей в сутки, в то время как безлимит YouTube оценен лишь в 5 рублей в сутки. Есть возможность включить безлимитные звонки на Билайн — эта услуга будет стоить 5 рублей в сутки.
Стоит отметить, что при подключении к "Связь Z", мобильный оператор единоразово дарит 1 ГБ интернет-трафика и безлимитный доступ к TikTok в течение 3-х месяцев.