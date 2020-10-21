Билайн запустил новый тариф со 100 ГБ интернета

Что интересно, в ночное время трафик не тарифицируется — многим это может напомнить времена, когда только ночью можно было рассчитывать на по-настоящему безлимитный интернет. Цена нового тарифа составляет 630 рублей в месяц в первые три месяца и 900 рублей в месяц начиная с четвертого месяца. Но, что важно, абонент может подключить к своему пакету интернет-трафика до четырех человек, причем эта услуга совершенно бесплатна — таким образом, можно ежемесячно получать по 25 ГБ за 150 рублей в месяц.