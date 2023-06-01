Билайн запустил онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

Его главная цель— научить детей и подростков с особыми потребностями здоровья, особенно незрячих и слабовидящих, пользоваться современными цифровыми технологиями.

Курс помогает разобраться в использовании смартфонов и компьютеров для обучения, общения, перемещения, решения задач и интеграции в культурную жизнь.

Он также знакомит с компьютерной средой и возможностью обучения профессиям, связанным с цифровыми технологиями. Курс включает видеоуроки, текстовые материалы, голосовое сопровождение и тестовые задания.

Вместе с тем он обучает использованию помогающих технологий и основам безопасности в Интернете. Курс доступен на платформе билайн.инклюзия, где предоставляется техническая поддержка от экспертов «Эверленд».

Ожидается также развитие волонтёрских инициатив для помощи в освоении цифровых компетенций.