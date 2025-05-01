«Билайн» запустил распределённое облачное размещение для серверов

Инженеры «Билайна» вместе с партнёрами из компании «Инфосистемы Джет» разработал и запустил Telco Cloud — единую платформу для виртуализации и контейнеризации сетевых функций. Новая система уже функционирует в ключевых дата-центрах по всей стране, включая Москву, Новосибирск, Владивосток и Ярославль. Платформа не только ускоряет внедрение новых продуктов, но и снижает затраты на инфраструктуру, обеспечивая гибкость в замене зарубежного оборудования.

Telco Cloud создан для повышения надёжности и отказоустойчивости сети, что достигается за счёт георезервирования — оно уже доступно в некоторых центрах обработки данных и будет расширено до конца года. На платформе успешно работают сетевые решения от российских разработчиков, включая функции мобильной сети, что помогает компании адаптироваться к изменившимся рыночным условиям. Главная цель проекта — минимизировать зависимость от поставщиков и сократить время вывода новых технологий на рынок.

Заместитель генерального директора «Билайна» Валерий Шоржин подчеркнул, что Telco Cloud — это важный этап цифровой трансформации компании. По его словам, унификация сетевой инфраструктуры и переход на облачные технологии помогут «Билайну» поддерживать высокий уровень надёжности сети и оставаться на передовой технологических изменений.