Билайн запустил распродажу устройств Samsung со скидками до 20 тысяч рублей

Так, сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке смартфона Samsung Galaxy S10 в модификации на 128 ГБ. Напомним, что в обычное время эта модель продается за 59 990 рублей, тогда как сейчас ее можно приобрести за 49 990 рублей.

В то же время, на 20 тысяч рублей дешевле можно ухватить планшет Galaxy Tab S6 10.5 LTE. Его стоимость упала в рамках распродажи с 62 990 рублей до 42 990 рублей.

А за 16 990 рублей вместо прежних 19 990 рублей доступны “умные” часы Galaxy Watch Active2.

Ознакомиться с полным списком устройств Samsung по сниженным ценам можно по этой ссылке.