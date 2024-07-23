Билайн запустил собственную систему антифрод

Билайн, обновил свой сервис «Моя безопасность», чтобы защитить пользователей от телефонного мошенничества в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Теперь клиенты могут бесплатно активировать эту функцию через мобильное приложение оператора. Это поможет избежать нежелательных звонков и сообщений от злоумышленников.

Приложение обновляет базу данных спамеров и мошенников, включая их активность в мессенджерах. Антифрод-платформа Билайна сверяет поступающие вызовы с актуальной базой данных оператора и его партнёров, включая Сбер и регуляторов рынка. Если номер признан мошенническим, входящие звонки блокируются, а потенциально опасные помечаются. Эта защита предоставляется клиентам Билайна бесплатно.

По данным TelecomDaily, каждый третий россиянин сталкивается с мошенническими звонками в мессенджерах, и эта проблема только растёт. Светлана Кирсанова, заместитель генерального директора Билайна, отметила, что защита от мошенничества в мессенджерах — это логичный шаг в обеспечении безопасности клиентов. Мошенники используют различные психологические приёмы, чтобы манипулировать людьми, поэтому важно быть бдительными и не сообщать личные данные. При подозрениях лучше сразу обратиться к оператору по номеру 0611 или через чат в приложении.