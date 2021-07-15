Билайн запустил в продажу наборы из смартфона, наушников и тарифа по сниженной цене

Её суть заключается в том, что любой желающий может купить смартфоны Xiaomi по сниженной цене, получив при этом доступ к пакету услуг связи и дополнительным товарами либо услугам. К ним, например, относятся наушники, беспроводные аккумуляторы, карты памяти и портативные колонки, рассказали Ferra.ru представители Билайна.

В числе смартфонов, участвующих в «3 в 1: по цене смартфона!», можно найти Redmi 9 в версиях с 32 и 64 ГБ памяти, Redmi Note 9 на 64 и 128 ГБ, а также Redmi Note 10 Pro 128 ГБ.

Отметим, что акция носит временный характер. Продлится она в период с 12 июля по 15 августа 2021 года.