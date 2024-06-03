Билайн запустил в работу короткий номер для противодействия мошенникам

Операторы связи усилили борьбу с мошенниками, звонящими их абонентам, сообщает пресс-служба Билайна. В компании появилась Группа быстрого реагирования для борьбы с мошенничеством. Когда аферисты звонят абонентам, они часто говорят о необходимости продления договора на услуги связи, что не соответствует действительности, так как договор бессрочный. Не следует сообщать звонившим коды, которые приходят на телефон.

Если абонент заподозрил мошенничество, он может связаться с поддержкой по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении Билайна. Важно действовать быстро, ведь при атаке мошенников счёт идёт на секунды. Для этого специалисты компании внесли изменения в интерактивное голосовое меню (IVR). Теперь при обращении в поддержку клиент первым делом слышит информацию о безопасности и может сразу сообщить о попытке мошенничества или связаться с Группой быстрого реагирования.

«Мы понимаем, что справиться с мошенничеством в одиночку невозможно. Билайн налаживает сотрудничество с банками и Госуслугами, чтобы в момент атаки сотрудники Группы быстрого реагирования могли оперативно взаимодействовать с партнёрами и эффективно противостоять преступникам», — рассказала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу ПАО «ВымпелКом» Светлана Кирсанова.