Наука и технологии
Сегодня в 13:02
Билайн защитит от мошеннических звонков владельцев кнопочных телефонов
А также в десятки и сотни раз сократит процесс занесения злоумышленников в свою базу
Российский мобильный оператор Билайн начал внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в сервис «Кто звонит?». С его помощью компания планирует защитить владельцев кнопочных телефонов от мошеннических звонков.
Работать система будет следующим образом: ИИ в кратчайшие сроки выявляет телефонных мошенников, после чего заносит их в специальный «чёрный список». При этом если раньше вся эта процедура могла занимать до нескольких суток, то благодаря новейшим технологиям она ускорилась до считанных минут, рассказали Ferra.ru представители Билайна.
Модель, которая ляжет в основу нового решения, будет постоянно обучаться в автоматическом режиме, и таким образом, вероятность определения мошеннических действий будет увеличиваться.