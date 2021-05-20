Билайн защитит от мошеннических звонков владельцев кнопочных телефонов

Работать система будет следующим образом: ИИ в кратчайшие сроки выявляет телефонных мошенников, после чего заносит их в специальный «чёрный список». При этом если раньше вся эта процедура могла занимать до нескольких суток, то благодаря новейшим технологиям она ускорилась до считанных минут, рассказали Ferra.ru представители Билайна.