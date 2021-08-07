Билеты на полёт в космос для туристов резко выросли в цене

Не так давно глава Virgin Ричард Брэнсон побывал в таком полёте. Это была демонстрация успехов компании и безопасности полётов на их корабле SpaceShipTwo. Полёты должны стать постоянными и будут иметь сугубо коммерческую направленность.

Как отмечается, цены составят 450 тысяч долларов на человека, по сравнению с ценами десятилетней давности — $250 тысяч.