Билеты на полёт в космос для туристов резко выросли в цене

Наука и технологии
Сегодня в 21:26
Билеты на полёт в космос для туристов резко выросли в ценеНо корабль не выходит за пределы Земли
Компания Virgin Galactic объявила о старте продаж билетов для любителей «космического туризма». Но такие полёты — не выход на орбиту, а взлёт на высоту примерно 90 км без выхода за пределы поверхности Земли. При этом пассажиры ощущают невесомость на протяжении 4 минут.
Не так давно глава Virgin Ричард Брэнсон побывал в таком полёте. Это была демонстрация успехов компании и безопасности полётов на их корабле SpaceShipTwo. Полёты должны стать постоянными и будут иметь сугубо коммерческую направленность.
Как отмечается, цены составят 450 тысяч долларов на человека, по сравнению с ценами десятилетней давности — $250 тысяч.