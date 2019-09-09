Билл Гейтс финансирует новое средство против глобального потепления

Солнечная геоинженерия хоть и радикальный, но потенциально эффективный способ остановить проблему глобального потепления. Если не вдаваться в подробности, то данная технология имитирует последствия мощного извержения вулкана.

“Исследования моделирования показали, что это может снизить интенсивность тепловых волн, очевидно, что это может снизить скорость повышения уровня моря. Также это может снизить интенсивность тропических штормов” - рассказала Энди Паркер, директор проекта в Инициативе по управлению солнечной радиацией.

Официально, технология еще не готова, но развивается очень быстро. По существу, идея заключается в том, что самолеты летали бы на большой высоте, распыляя миллионы тонн частиц вокруг планеты, чтобы создать огромное химическое облако, которое охладит поверхность. Конечно, без побочных эффектов не обойтись, процесс может повлиять на региональные погодные условия и даже уничтожить “голубое небо”

”Эти последствия могут быть ужасающими. Они могут включать такие вещи, как массовый голод; массовые наводнения; засуха, которая затронет очень большое количество населения" - поделился мнением Стивен Гардинер, автор книги "Идеальный моральный шторм: этическая трагедия изменения климата".