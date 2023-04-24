Билл Гейтс: искусственный интеллект начнёт учить детей читать в ближайшие полтора года

Билл Гейтс: искусственный интеллект начнёт учить детей читать в ближайшие полтора годаСледующий этап — помощь в изучении математики
Билл Гейтс, сооснователь Microsoft, заявил, что искусственный интеллект в виде чат-ботов может значительно улучшить обучение детей в течение ближайших 18 месяцев.
По его словам такие сервисы как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google в скором времени смогут преподавать чтение и письмо на уровне человеческого преподавателя.
В рамках ASU+GSV Summit в Сан-Диего Гейтс отметил, что современные чат-боты обладают «невероятной грамотностью в чтении и письме», что скоро позволит им помогать студентам совершенствовать свои навыки как никогда ранее.
Однако перед тем, как подобные сервисы станут полноценными наставниками, они должны лучше понимать и воспроизводить человеческий язык, чтобы мотивировать студентов, добавил Гейтс.
Гейтс также утверждает, чат-боты сначала поразят нас своей способностью помогать в чтении и предоставлять обратную связь по письменным работам. Затем они будут улучшать наши возможности в математике.