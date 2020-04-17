Билл Гейтс начал запасаться продуктами на случай эпидемии задолго до пандемии коронавируса

”Несколько лет назад мы с Биллом обсуждали, что если бы не было чистой воды? Что если бы не хватало еды? Куда мы можем пойти? Что мы можем сделать как семья? Мы подготовились, на случай необходимости в подвале было немного еды. А теперь мы все в одинаковой ситуации”, — рассказала супруга основателя Microsoft Мелинда Гейтс в интервью BBC Radio Live.

Также она добавила, что они с мужем прямо сейчас не имеют возможности сделать вакцину от коронавируса, так как “от Covid-19 нет инструментов”. Госпожа Гейтс также отметила, что данная болезнь — это тот самый случай, когда абсолютно все люди равны, хоть некоторые из людей все же обладает некоторыми привилегиями.