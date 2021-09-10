Билл Гейтс направил деньги на создание таблеток от COVID-19

Таким образом фонду присваивается доля в Exscientia, а сами деньги пойдут на реализацию новых противовирусных таблеток для лечения коронавирусной инфекции, а также предотвращение будущих пандемий.

Особенностью стартапа является то, что создание таблеток происходит с помощью искусственного интеллекта. По мнению Exscientia, это позволит быстрее изобрести препарат от коронавируса.

“Продолжающаяся пандемия COVID-19 подчеркивает безотлагательность разработки безопасных и эффективных лекарств широкого спектра действия для расширения нашего арсенала средств против вирусов и их штаммов”, — поделился Эндрю Хопкинс, генеральный директор Exscientia.