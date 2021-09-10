Билл Гейтс направил деньги на создание таблеток от COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 09:06
Билл Гейтс направил деньги на создание таблеток от COVID-19В стартап Exscientia
Стало известно, что стартап Exscientia, деятельность которого направлена на создание таблеток для лечения коронавируса, подписал контракт с Фондом Билла и Мелинды Гейтс стоимостью вплоть до 70 млн долларов.
Таким образом фонду присваивается доля в Exscientia, а сами деньги пойдут на реализацию новых противовирусных таблеток для лечения коронавирусной инфекции, а также предотвращение будущих пандемий.
Особенностью стартапа является то, что создание таблеток происходит с помощью искусственного интеллекта. По мнению Exscientia, это позволит быстрее изобрести препарат от коронавируса.
“Продолжающаяся пандемия COVID-19 подчеркивает безотлагательность разработки безопасных и эффективных лекарств широкого спектра действия для расширения нашего арсенала средств против вирусов и их штаммов”, — поделился Эндрю Хопкинс, генеральный директор Exscientia.