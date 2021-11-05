Билл Гейтс назвал биотерроризм угрозой, которая сменит пандемию COVID-19

Так, по словам миллиардера, человечество в ближайшем будущем ждёт новая угроза. И она будет заметно хуже текущей пандемии COVID-19.

Речь идёт о так называемом биотерроризме. И именно на борьбу с ним лидирующие страны мира должны выделять «десятки миллиардов», в том числе на финансирование соответствующих исследований, считает Гейтс.