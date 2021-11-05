Билл Гейтс назвал биотерроризм угрозой, которая сменит пандемию COVID-19

Билл Гейтс назвал биотерроризм угрозой, которая сменит пандемию COVID-19И она будет куда опаснее текущей эпидемии
Так, по словам миллиардера, человечество в ближайшем будущем ждёт новая угроза. И она будет заметно хуже текущей пандемии COVID-19.
Речь идёт о так называемом биотерроризме. И именно на борьбу с ним лидирующие страны мира должны выделять «десятки миллиардов», в том числе на финансирование соответствующих исследований, считает Гейтс.
Я надеюсь, что через пять лет я смогу написать книгу под названием «Мы готовы к следующей пандемии», но для этого потребуются десятки миллиардов долларов. США и Великобритания будут частью этого. Вероятно, потребуется около миллиарда в год для Целевой группы по пандемии на уровне ВОЗ, которая будет вести наблюдение и фактически делать то, что я называю «микробными играми».
По мнению предпринимателя, основными целями злоумышленников станут аэропорты, а распространять они будут оспу.
Стоит отметить, что эпидемии, вызванные биотерроризмом, в теории более опасны, чем естественные. Связано это в первую очередь с тем, что используемые в таких атаках вирусы страшнее даже нынешнего коронавируса.