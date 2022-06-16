Билл Гейтс назвал держателей криптовалют дураками

В одной из своих заметок Гейтс пошутил, что дорогие цифровые изображения обезьян, конечно, значительно улучшат мир. Он подчеркнул, что криптовалюты и NFT существуют только потому, что существует «ещё больший дурак», который захочет купить эти активы «у другого дурака» в надежде перепродать всё это с наценкой и разбогатеть.

Гейтс не допускает даже мысли о том, чтобы поддерживать NFT и «крипту», никогда не будет в них инвестировать. Он выступает исключительно за реальный продукт.

«Я непричастен ко всем этим вещам, которые связаны с анонимностью, нарушением законов, отсутствием регулирования, похищением людей», — саркастически уточнил основатель Microsoft.