Билл Гейтс назвал держателей криптовалют дураками

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Билл Гейтс назвал держателей криптовалют дуракамиЕго критика больше похожа на сарказм
Основатель Microsoft Билл Гейтс саркастически раскритиковал сам факт существования криптовалюты и NFT. По его мнению, держатели таких активов — дураки.
В одной из своих заметок Гейтс пошутил, что дорогие цифровые изображения обезьян, конечно, значительно улучшат мир. Он подчеркнул, что криптовалюты и NFT существуют только потому, что существует «ещё больший дурак», который захочет купить эти активы «у другого дурака» в надежде перепродать всё это с наценкой и разбогатеть.
Гейтс не допускает даже мысли о том, чтобы поддерживать NFT и «крипту», никогда не будет в них инвестировать. Он выступает исключительно за реальный продукт.
«Я непричастен ко всем этим вещам, которые связаны с анонимностью, нарушением законов, отсутствием регулирования, похищением людей», — саркастически уточнил основатель Microsoft.