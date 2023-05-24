Билл Гейтс назвал ИИ «убийцей» поиска Google и Amazon

По его словам, сегодняшний день — это преддверие «войны ИИ», в которой каждый, от технологических гигантов до стартапов, готов бороться за своё место под солнцем.

И уже совсем скоро ИИ, как считает Гейтс, сможет «читать то, на что у вас не хватит времени, позволяя получить информацию без использования поисковых систем, таких как Google».

Интересно, что миллиардер уравнивает шансы стартапов и IT-гигантов на победу в этой битве. При этом он отдельно отметил тот факт, что был бы разочарован, если бы Microsoft не приняла участие в грядущем противостоянии.

В то же время, не стоит бежать впереди паровоза. Гейтс предупредил, что пройдёт какое-то время, прежде чем ИИ-ассистенты смогут заменить Google и прочие сервисы. В то же время, он уверен, что роботы могут забрать работу не только у офисных сотрудников, но и у рабочих, при помощи гуманоидных роботов.