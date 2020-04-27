Билл Гейтс назвал реалистичный срок начала производства вакцины от коронавируса

Так, по мнению основателя Microsoft, если при оптимистичном прогнозе вакцину начнут производить как минимум через год, то реалистичный срок составляет порядка двух лет. Также в эфире Гейтс отметил, что по его мнению, необходимо выделить наиболее перспективные из сотен разработок, чтобы с помощью должного финансирования параллельно наладить их производство. Миллиардер добавил, что при любом сценарии нельзя обойти трехфазовую процедуру апробирования и сертификации вакцины.

Согласно актуальным на сегодняшний день данным, в России зафиксировано порядка 87 147 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.