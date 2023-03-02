Билл Гейтс оценил эффективность американских санкций против китайских компаний

По словам Гейтса, США не смогут когда-либо достичь значимых результатов на пути борьбы с китайской промышленностью. Китай потратит время и деньги, но будет обладать собственными хорошими микропроцессорами.

В связи с этим Гейтс выразил сожаление о принятых против Китая санкциях, назвав их не «имеющими большой пользы». Также бизнесмен подчеркнул, что Китай сможет достичь результата в создании собственных микропроцессоров достаточно быстро.

«Не думаю, что США когда-либо добьются успеха в том, чтобы помешать Китаю обладать отличными микросхемами. Знаете, мы заставим их потратить время и кучу денег, чтобы они смогли создать свои собственные микросхемы», — отметил Билл Гейтс.