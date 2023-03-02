Билл Гейтс оценил эффективность американских санкций против китайских компаний

Билл Гейтс оценил эффективность американских санкций против китайских компанийПо его словам, они не достигнут успеха
Билл Гейтс назвал американские санкции против китайских компаний не «имеющими большой пользы». Основатель Microsoft Билл Гейтс оценил эффективность американских санкций, направленных против китайского сектора микропроцессоров.
Фото: Goodfon.com
По словам Гейтса, США не смогут когда-либо достичь значимых результатов на пути борьбы с китайской промышленностью. Китай потратит время и деньги, но будет обладать собственными хорошими микропроцессорами.
В связи с этим Гейтс выразил сожаление о принятых против Китая санкциях, назвав их не «имеющими большой пользы». Также бизнесмен подчеркнул, что Китай сможет достичь результата в создании собственных микропроцессоров достаточно быстро.
«Не думаю, что США когда-либо добьются успеха в том, чтобы помешать Китаю обладать отличными микросхемами. Знаете, мы заставим их потратить время и кучу денег, чтобы они смогли создать свои собственные микросхемы», — отметил Билл Гейтс.